Олимпия Милан — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:30 Мск
Баскетбол Новости

АСВЕЛ вырвал победу в матче с «Партизаном», французы прервали серию из четырёх поражений

Комментарии

14 ноября в Лионе состоялся матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги между французским клубом АСВЕЛ и сербской командой «Партизан». Встреча завершилась со счётом 88:87 (26:20, 16:16, 24:27, 22:24) в пользу французского коллектива.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
88 : 87
Партизан
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Ажинса, Масса, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Wade, Траоре
Партизан: Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Mijailovic, Покушевски, Браун, Бонга, Фернанду, Калатес, Джонс

Наиболее результативным игроком в составе АСВЕЛа стал 28-летний американский лёгкий форвард Зак Селжас. Ему удалось набрать 18 очков, сделать четыре подбора, а также выполнить три передачи.

Самым результативным игроком в составе сербского клуба стал 30-летний американский защитник Стерлинг Браун, который набрал 20 очков, сделал один подбор и отдал четыре передачи.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости

