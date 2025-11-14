Церковный: нам было сложно сохранить ребят чемпионского состава «Зенита»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный высказался о сложностях в удержании игроков в составе.

«На самом деле, это очень сложно, в том числе нам было сложно сохранить ребят нашего чемпионского состава. Было очень много предложений от ведущих клубов Евролиги, практически большинство наших легионеров после этого сезона ушли именно в её ведущие клубы. Практически у каждого игрока есть семья, естественно, есть и родители.

Поэтому материальный фактор далеко не самый главный, хотя он и важен для игрока, для серьёзного игрока, баскетболиста, который имеет уровень и авторитет сам по себе. Для него важна клубная работа, обеспечение командой, соответственно, его работа. Важен город, безусловно.

Поэтому любой игрок перед тем, как вступать в фазу серьёзных переговоров с клубом, собирает достаточно тщательную информацию, общается с другими игроками. Практически все перед тем, как принять уже окончательное решение, созваниваются с ребятами, которые у нас в данный момент в составе, которые когда-то играли, и мы это прекрасно знаем», — сказал Церковный в интервью СБГ Daily.