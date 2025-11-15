«Барселона» победила «Виртус» из Болоньи в 11-м туре Евролиги
14 ноября состоялся матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Барселона» и итальянской командой «Виртус». Встреча завершилась со счётом в пользу 88:81 (20:19, 25:24, 16:24, 27:14) испанского коллектива.
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
88 : 87
Партизан
Белград, Сербия
АСВЕЛ: Селжас, Атамна, Харрисон, Ажинса, Масса, Нгуама, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Wade, Траоре
Партизан: Милтон, Мууринен, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Mijailovic, Покушевски, Браун, Бонга, Фернанду, Калатес, Джонс
Наиболее результативным игроком в составе барселонской команды стал 32-летний американо-сербский защитник Кевин Пантер. Ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать две передачи, а также совершить один перехват.
Самым результативным игроком в составе итальянского клуба стал 28-летний американский защитник Мэтт Морган, который набрал 17 очков при двух потерях.
