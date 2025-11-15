«Барселона» победила «Виртус» из Болоньи в 11-м туре Евролиги

14 ноября состоялся матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги между испанским клубом «Барселона» и итальянской командой «Виртус». Встреча завершилась со счётом в пользу 88:81 (20:19, 25:24, 16:24, 27:14) испанского коллектива.

Наиболее результативным игроком в составе барселонской команды стал 32-летний американо-сербский защитник Кевин Пантер. Ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, отдать две передачи, а также совершить один перехват.

Самым результативным игроком в составе итальянского клуба стал 28-летний американский защитник Мэтт Морган, который набрал 17 очков при двух потерях.