Главная Баскетбол Новости

«Олимпия» из Милана обыграла «Олимпиакос», продлив свою серию побед в Евролиге до четырёх

«Олимпия» из Милана обыграла «Олимпиакос», продлив свою серию побед в Евролиге до четырёх
Комментарии

14 ноября состоялся матч 11-го тура регулярного чемпионата Евролиги между итальянским клубом «Олимпия» и греческой командой «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 91:87 (27:21, 20:22, 20:13, 24:31) в пользу итальянского коллектива.

Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
88 : 87
Олимпиакос
Пирей, Греция
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Диоп, Tote, Данстон
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Маккиссик, Фурнье

Наиболее результативным игроком в составе «Олимпии» стал 22-летний британский защитник Куинн Эллис. В ходе матча ему удалось набрать 16 очков, сделать два подбора, отдать пять передач, а также совершить один блок-шот.

Самым результативным игроком в составе «Олимпиакоса» стал 30-летний американский форвард Алек Питерс. Он набрал 27 очков, а также сделал пять подборов и один перехват.

