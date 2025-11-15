Скидки
Баскетбол Новости

Евролига: результаты матчей 14 ноября

Евролига: результаты матчей 14 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В пятницу, 14 ноября, в баскетбольной Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола в общей сложности смогли увидеть пять матчей 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Евролига. Результаты 14 ноября:

«Дубай» — «Жальгирис» — 95:89;
«Анадолу Эфес» — «Бавария» — 74:72;
АСВЕЛ — «Партизан» — 88:87;
«Олимпия» — «Олимпиакос» — 88:87;
«Барселона» — «Виртус» — 88:81.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль», на счету которого восемь побед и три поражения. Вторую строчку занимает «Црвена Звезда» с аналогичным балансом побед и поражений. Топ-3 замыкает «Жальгирис» (семь побед и три поражения).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
