Евролига: результаты матчей 14 ноября

В пятницу, 14 ноября, в баскетбольной Евролиге состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026. Поклонники европейского баскетбола в общей сложности смогли увидеть пять матчей 11-го тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Евролига. Результаты 14 ноября:
«Дубай» — «Жальгирис» — 95:89;
«Анадолу Эфес» — «Бавария» — 74:72;
АСВЕЛ — «Партизан» — 88:87;
«Олимпия» — «Олимпиакос» — 88:87;
«Барселона» — «Виртус» — 88:81.
Первое место в турнирной таблице Евролиги в настоящий момент занимает «Хапоэль», на счету которого восемь побед и три поражения. Вторую строчку занимает «Црвена Звезда» с аналогичным балансом побед и поражений. Топ-3 замыкает «Жальгирис» (семь побед и три поражения).