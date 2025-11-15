«Поэтому принял вызов». Ненад Димитриевич назвал главную цель в «Зените»

Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич признался, что его главная цель в петербургском клубе — победа в Единой лиге ВТБ. Баскетболист подчеркнул, что пришёл в команду ради нового вызова и желания снова пережить чувство победы.

«Зенит» — новый вызов в моей карьере. Конечно, главная цель — добиться победы в Единой лиге ВТБ. В целом те два года, которые я провёл в УНИКСе, были очень успешными для меня. Я многого добился. Но никогда не бывает достаточно побед. Я всегда хочу доказать, что могу сделать это снова и снова. Я не ориентировался на индивидуальные награды. Я просто хочу помогать команде побеждать, как я и делал. И буду продолжать в том же духе.

Сейчас я сосредоточен на достижении этой главной цели. Я знаю, как трудно выигрывать. А это чувство победы — это лучше всего. Это как зависимость. Так что хочу ощутить это снова. Поэтому я принял этот вызов — снова добиться успеха с новой командой и тренером», — сказал Димитриевич в интервью «Okko Баскет».

