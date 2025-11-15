Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Димитриевич: одноклубники видели, что я смотрю матч «Челси» в автобусе, и были в шоке

Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич рассказал, что, в отличие от баскетбола, позволяет себе сильнее проявлять эмоции во время просмотра футбола. Северомакедонский спортсмен признался, что с детства поддерживает «Челси» и во время матчей команды ведёт себя куда более эмоционально, чем на площадке.

«У меня никогда не было любимого баскетбольного клуба, но всегда был футбольный. А ещё это целое комьюнити. Ты можешь найти друзей, которые так же увлечены футболом, как и ты. Вы можете поговорить об этом, покричать вместе и даже поспорить. Многие из моих товарищей по команде, которые видели, как я смотрю игру «Челси» в автобусе, или поезде, или где угодно, сначала были в шоке.

Потому что я очень увлечён игрой. Я могу кричать, особенно если что-то идёт не так. Но и праздновать голы я тоже люблю. На площадке я, конечно, совсем другой человек. Я стараюсь всегда оставаться спокойным, потому что считаю, что, если ты проявляешь много эмоций, ты сам себя раскачиваешь на этих качелях.

Думаю, для меня лучше оставаться спокойным и не показывать свои эмоции. Конечно, получается не всегда, но, думаю, в большинстве случаев мне удаётся обуздать свои эмоции. А вот футбол — это другое. Там ничего от меня не зависит, поэтому я могу быть эмоциональным», — сказал Димитриевич в интервью «Okko Баскет».

