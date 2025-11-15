Игрок ЕЛ вспомнил, как Швед помог ему решиться сделать предложение будущей жене

Центровой клуба «Пари Нижний Новгород» Кирилл Попов вспомнил о своём разговоре с Алексеем Шведом, после которого он набрался решимости сделать предложение будущей жене.

— Ты всегда отмечал поддержку своей супруги Софьи. Можешь немного о ней рассказать, и когда решился сделать предложение?

— Здесь общение с основной командой ЦСКА очень на меня повлияло. Там все были уже опытные люди, старше меня. Часто с ними разговаривали за обедами.

Как-то раз Алексей Швед сказал мне: «Если ты понимаешь, что это твой человек, если ты её любишь, то нужно самому делать шаг». И летом именно того сезона я сделал Соне предложение. Счастлив, что тогда решился, — приводит слова Попова «Советский спорт».

