Ненад Димитриевич составил фэнтези-команду Евролиги

Северомакедонский разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич назвал игроков, которых включил бы в свою идеальную фэнтези-команду Евролиги. Спортсмен отметил Кендрика Нанна («Панатинаикос») как одного из лучших игроков в данный момент и добавил в свой состав Алекcандара Везенкова («Олимпиакос»), Майка Джеймса («Монако»), Мозеса Райта («Жальгирис») и Марио Хезонью («Реал»), однако чуть позже добавил Джордана Нвору из «Црвены Звезды» вместо Хезоньи.

«Из игроков, наверное, Кендрик Нанн. Когда мы играли на выезде с ними, он набрал, кажется, 30 очков. Примерно двадцать из них только за первую четверть. Минут за пять. Думаю, он сейчас один из лучших игроков Евролиги. Я не успел его полностью контролировать на каждой позиции, но по уровню игры видно, насколько он сильный игрок. Поэтому, наверное, я выберу его.

Есть ли он в моей фэнтези-команде Евролиги? Да, он у меня в команде. И ещё Александар Везенков. Если говорить о лучших в этом сезоне, честно говоря, я бы сказал Ти Джей Шортс, но в этом году ему пока сложно найти свою роль в «Панатинаикосе», поэтому сейчас нужно выбрать другого разыгрывающего. Кто у нас есть? Наверное, Майк Джеймс, один из лучших игроков Евролиги за последние 10 лет.

Потом Кендрик Нанн. Везенков на четвёртой позиции. Мне нравится Мозес Райт на пятёрке. Кто на тройке, может быть, Хезонья? Да, можно его выбрать. Берём Хезонью. …> Кстати, на третью позицию можно выбрать Нвору, потому что он отлично играет. Да, мы можем поменять пятёрку, потому что он этого заслуживает. Я думаю, у него появился снова шанс в Евролиге», — сказал Димитриевич в интервью «Okko Баскет».

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге: