Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Баскетбол

«Если выиграет, будет логично». Ненад Димитриевич назвал главных фаворитов Евролиги

«Если выиграет, будет логично». Ненад Димитриевич назвал главных фаворитов Евролиги
Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич назвал главных претендентов на победу в нынешнем сезоне Евролиги. Северомакедонский баскетболист отметил, что логичным фаворитом выглядит «Олимпиакос», а также выделил «Монако», «Фенербахче» и «Панатинаикос».

«Пока рано делать прогноз, кто победит, но, в конце концов, если, например, «Олимпиакос» выиграет, это будет логично. Они выходили в «Финал четырёх» в последние четыре года.

«Монако» подписали Миротича, это тоже интересно. «Фенербахче» потерял очень много с уходом Найджела Хэйс-Дэвиса. «Панатинаикос»… посмотрим, смогут ли они наладить игру с новым составом. Думаю, фаворитами остаются эти четыре команды. Посмотрим», — сказал Димитриевич в интервью «Okko Баскет».

Кирилл Попов ответил, могли бы сейчас игроки УНИКСа, ЦСКА и «Зенита» выступать в Евролиге

Сербы включили песню о России на матче «Жальгирисом» в Евролиге:

