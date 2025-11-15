«Если выиграет, будет логично». Ненад Димитриевич назвал главных фаворитов Евролиги

Разыгрывающий «Зенита» Ненад Димитриевич назвал главных претендентов на победу в нынешнем сезоне Евролиги. Северомакедонский баскетболист отметил, что логичным фаворитом выглядит «Олимпиакос», а также выделил «Монако», «Фенербахче» и «Панатинаикос».

«Пока рано делать прогноз, кто победит, но, в конце концов, если, например, «Олимпиакос» выиграет, это будет логично. Они выходили в «Финал четырёх» в последние четыре года.

«Монако» подписали Миротича, это тоже интересно. «Фенербахче» потерял очень много с уходом Найджела Хэйс-Дэвиса. «Панатинаикос»… посмотрим, смогут ли они наладить игру с новым составом. Думаю, фаворитами остаются эти четыре команды. Посмотрим», — сказал Димитриевич в интервью «Okko Баскет».

