Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин пообщался с Винсом Картером перед матчем Кубка НБА

Комментарии

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 5:0 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
2-я четверть
37 : 48
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Блэк, Айзек, Джонс, Бейн, Саггс, Кэйн, Ричардсон, Ховард, Вагнер, Да Силва, Картер, Битадзе, Пенда
Бруклин Нетс: Уильямс, Пауэлл, Дёмин, Лидделл, Этьенн, Мартин, Мэнн, Портер, Шарп, Клауни, Уилсон, Клэкстон

Отметим, что 19‑летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин вновь вышел в стартовой пятёрке. Перед матчем он пообщался с членом Зала славы баскетбола Винсом Картером — соответствующее фото опубликовала пресс-служба «Нетс».

Егор Дёмин и Винс Картер

Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Напомним, в нынешнем сезоне Дёмин провёл 10 игр, набирая в среднем по 7,3 очка и 3,3 результативной передачи за 20,8 минуты на площадке.

Дёмину подарили коллекционную фигурку со знаменитым рэпером:

