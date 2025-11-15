Егор Дёмин пообщался с Винсом Картером перед матчем Кубка НБА

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Орландо Мэджик» принимает «Бруклин Нетс». На момент написания новости счёт на табло — 5:0 в пользу гостевой команды.

Отметим, что 19‑летний российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин вновь вышел в стартовой пятёрке. Перед матчем он пообщался с членом Зала славы баскетбола Винсом Картером — соответствующее фото опубликовала пресс-служба «Нетс».

Егор Дёмин и Винс Картер Фото: Пресс-служба «Бруклин Нетс»

Напомним, в нынешнем сезоне Дёмин провёл 10 игр, набирая в среднем по 7,3 очка и 3,3 результативной передачи за 20,8 минуты на площадке.

