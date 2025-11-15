Андреас Пистиолис высказался в преддверии матча УНИКС — ЦСКА в Единой лиге

Главный тренер московского ЦСКА Андрес Пистиолис прокомментировал предстоящий матч своей команды в рамках регулярного сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом, который состоится сегодня, 15 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Наши матчи с УНИКСом — всегда большое событие в рамках лиги ВТБ. Против казанцев сражаться непросто, особенно в гостях. Такая игра — серьёзное испытание соперником высокого уровня», — цитирует Пистиолиса официальный телеграм-канал ЦСКА.

Отметим, что это будет вторая очная встреча команд в текущем сезоне. Первый матч ЦСКА выиграл со счётом 86:75, а самым результативным у победителей стал защитник Мело Тримбл, набравший 25 очков.