В УНИКСе рассказали, чего ждут от Алексея Шведа в матче с ЦСКА в Единой лиге

Президент казанского УНИКСа Евгений Богачёв высказался по поводу предстоящего матча в рамках регулярного сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА, который состоится сегодня, 15 ноября. Начало встречи — в 14:30 мск.

— Алексей Швед 11 ноября успешно дебютировал за УНИКС в матче против «Самары», набрав, что символично, 11 очков и сделав 11 результативных передач. Ждёте от Шведа красивой и результативной игры и против его бывшего клуба — ЦСКА?

— Я как‑то не обращал внимания на эти совпадения. Но то, что Алексей умеет вести игру, это факт. Дело же не только в заработанных очках. Он опытный разыгрывающий, очень грамотно провёл матч с «Самарой», но у этой команды сегодня состав ослаблен. Это не «Зенит», ЦСКА или «Локомотив». Так что предстоящий матч с армейцами покажет, расслабился или нет Алексей за лето. Потому что команды у него не было, тренировался он индивидуально. Мы надеемся на него. Как говорится, талант есть талант. Мы очень высокого мнения о нём.

У нас, конечно, есть некоторое преимущество в виде домашней площадки. Но состав у армейцев укомплектованный, сыгранный: много игроков осталось с прошлого сезона. Есть, правда, и какие‑то проблемы у нас, я не могу всё раскрывать. Конечно, будет напряжённый матч. Но в любом случае это ещё регулярный чемпионат, первая его часть — до финала очень далеко. Сейчас это проба сил. Будет интересная игра для зрителей и для нас. Выиграем — неплохо, проиграем — увидим недостатки, над которыми необходимо работать, где усиливаться. На площадке ЦСКА наш принципиальный соперник, а в жизни мы хорошие друзья, — приводит слова Богачёва «Матч ТВ».