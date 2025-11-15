Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Орландо Мэджик — Бруклин Нетс, результат матча 15 ноября 2025, счет 105:98, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

«Бруклин» потерпел очередное поражение в матче НБА. У Егора Дёмина — 8 очков
Комментарии

В ночь с 14 на 15 ноября мск на паркете арены «Киа Центр» (Орландо, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 105:98.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Да Силва - 22, Бейн - 19, Саггс - 14, Картер - 7, Ховард - 6, Битадзе - 6, Айзек - 4, Блэк - 2, Джонс, Кэйн, Ричардсон, Пенда
Бруклин Нетс: Портер - 24, Уильямс - 15, Клэкстон - 13, Мэнн - 12, Клауни - 12, Дёмин - 8, Пауэлл - 6, Мартин - 4, Шарп - 4, Лидделл, Этьенн, Уилсон

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал восемь очков, собрал три подбора и отдал две результативные передачи. При игровом времени 18.08 Егор реализовал 2 из 9 бросков с игры (1 из 5 трёхочковых) и 3 из 3 штрафных. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-6».

Самым результативным игроком матча стал немецкий лёгкий форвард хозяев Франц Вагнер — на его счету 25 очков, шесть подборов и пять ассистов.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Комментарии
