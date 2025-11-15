«Бруклин» потерпел очередное поражение в матче НБА. У Егора Дёмина — 8 очков

В ночь с 14 на 15 ноября мск на паркете арены «Киа Центр» (Орландо, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Орландо Мэджик» и «Бруклин Нетс». Хозяева выиграли встречу со счётом 105:98.

Российский разыгрывающий защитник «Бруклина» Егор Дёмин набрал восемь очков, собрал три подбора и отдал две результативные передачи. При игровом времени 18.08 Егор реализовал 2 из 9 бросков с игры (1 из 5 трёхочковых) и 3 из 3 штрафных. Итоговый показатель полезности Дёмина составил «-6».

Самым результативным игроком матча стал немецкий лёгкий форвард хозяев Франц Вагнер — на его счету 25 очков, шесть подборов и пять ассистов.