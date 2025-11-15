Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук достиг отметки в 10 000 результативных передач в НБА

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 63:63.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 26, Дивинченцо - 20, Макдэниелс - 13, Рид - 12, Гобер - 11, Конли - 6, Кларк - 5, Миллер - 1, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже
Сакраменто Кингз: Сабонис - 34, Лавин - 25, Шрёдер - 14, Уэстбрук - 13, Эллис - 9, Дерозан - 6, Юбэнкс - 5, Ачиува - 4, Монк, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер, Рейно

Примечательно, что разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук в ходе матча достиг знакового рубежа — 10 000 результативных передач за карьеру в НБА. Таким образом, 37-летний баскетболист стал лишь восьмым игроком в истории лиги, которому удалось преодолеть эту отметку.

Ранее этого достижение добивались Джон Стоктон (15 806 передач), Крис Пол (12 528), Джейсон Кидд (12 091), Леброн Джеймс (11 584), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141).

