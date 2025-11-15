Расселл Уэстбрук достиг отметки в 10 000 результативных передач в НБА

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло ничейный — 63:63.

Примечательно, что разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук в ходе матча достиг знакового рубежа — 10 000 результативных передач за карьеру в НБА. Таким образом, 37-летний баскетболист стал лишь восьмым игроком в истории лиги, которому удалось преодолеть эту отметку.

Ранее этого достижение добивались Джон Стоктон (15 806 передач), Крис Пол (12 528), Джейсон Кидд (12 091), Леброн Джеймс (11 584), Стив Нэш (10 335), Марк Джексон (10 334) и Мэджик Джонсон (10 141).