Расселл Уэстбрук — 2-й игрок в истории НБА с 25 000 очками и 10 000 передачами за карьеру

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 82:79 в пользу гостевой команды.

Примечательно, что в матче разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук не только оформил 10 000-ю результативную передачу в своей карьере, но и стал обладателем уникального достижения. 37-летний Уэстбрук — всего лишь второй баскетболист в истории НБА, кому удалось набрать минимум 25 000 очков и сделать 10 000 передач за карьеру.

Ранее аналогичного результата смог достичь только Леброн Джеймс, в настоящее время выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» и ждущий своего дебюта в 23-м сезоне НБА.