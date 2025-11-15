Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Расселл Уэстбрук — 2-й игрок в истории НБА с 25 000 очками и 10 000 передачами за карьеру

Аудио-версия:
В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимает «Сакраменто Кингз». На момент написания новости счёт на табло — 82:79 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
124 : 110
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 30, Рэндл - 26, Дивинченцо - 20, Макдэниелс - 13, Рид - 12, Гобер - 11, Конли - 6, Кларк - 5, Миллер - 1, Диллингэм, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже
Сакраменто Кингз: Сабонис - 34, Лавин - 25, Шрёдер - 14, Уэстбрук - 13, Эллис - 9, Дерозан - 6, Юбэнкс - 5, Ачиува - 4, Монк, Клиффорд, Макдермотт, Шарич, Картер, Рейно

Примечательно, что в матче разыгрывающий «Сакраменто» Расселл Уэстбрук не только оформил 10 000-ю результативную передачу в своей карьере, но и стал обладателем уникального достижения. 37-летний Уэстбрук — всего лишь второй баскетболист в истории НБА, кому удалось набрать минимум 25 000 очков и сделать 10 000 передач за карьеру.

Ранее аналогичного результата смог достичь только Леброн Джеймс, в настоящее время выступающий за «Лос-Анджелес Лейкерс» и ждущий своего дебюта в 23-м сезоне НБА.

Новости. Баскетбол
