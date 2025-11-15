24-очковый дабл-дабл Луки Дончича помогли «Лейкерс» победить «Нью-Орлеан»

В ночь с 14 на 15 ноября мск на паркете «Смути Кинг-центра» (Нью-Орлеан, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 118:104.

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи — в его активе 35 очков и четыре подбора. У «Лейкерс» больше всех набрал защитник Остин Ривз — 31 очко, четыре подбора и семь ассистов. Словенский разыгрывающий гостей Лука Дончич набрал 24 очка, сделал семь подборов и отдал 12 результативных передач.

Калифорнийцы выиграли седьмой матч из последних девяти, «Нью-Орлеан» потерпел четвёртое поражение подряд.