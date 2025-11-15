Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Нью-Орлеан Пеликанс — Лос-Анджелес Лейкерс, результат матча 15 ноября 2025, счет 118:104, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

24-очковый дабл-дабл Луки Дончича помогли «Лейкерс» победить «Нью-Орлеан»
Комментарии

В ночь с 14 на 15 ноября мск на паркете «Смути Кинг-центра» (Нью-Орлеан, США) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между клубами «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Гости выиграли встречу со счётом 118:104.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 04:00 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
104 : 118
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Нью-Орлеан Пеликанс: Мёрфи - 35, Фирс - 19, Джонс - 13, Бей - 11, Куин - 9, Альварадо - 8, Маткович - 4, Хоукинс - 3, Луни - 2, Джордан, Макгауэнс, Пиви, Мисси
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 31, Дончич - 24, Эйтон - 20, Хатимура - 14, Смарт - 13, Ларэвиа - 6, Кнехт - 5, Вандербилт - 3, Хэйс - 2, Тьеро, Джеймс, Клебер

Самым результативным игроком матча стал американский форвард «Пеликанс» Трей Мёрфи — в его активе 35 очков и четыре подбора. У «Лейкерс» больше всех набрал защитник Остин Ривз — 31 очко, четыре подбора и семь ассистов. Словенский разыгрывающий гостей Лука Дончич набрал 24 очка, сделал семь подборов и отдал 12 результативных передач.

Калифорнийцы выиграли седьмой матч из последних девяти, «Нью-Орлеан» потерпел четвёртое поражение подряд.

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
Материалы по теме
Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе
Видео
Хорватия — на ЧМ, Нидерланды тормознули, а Германию ждёт топ-развязка. Итоги дня в отборе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android