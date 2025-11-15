Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Бруклина» объяснил, почему выбрал не Егора Дёмина в концовке матча с «Орландо»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Орландо Мэджик» прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Да Силва - 22, Бейн - 19, Саггс - 14, Картер - 7, Ховард - 6, Битадзе - 6, Айзек - 4, Блэк - 2, Джонс, Кэйн, Ричардсон, Пенда
Бруклин Нетс: Портер - 24, Уильямс - 15, Клэкстон - 13, Мэнн - 12, Клауни - 12, Дёмин - 8, Пауэлл - 6, Мартин - 4, Шарп - 4, Лидделл, Этьенн, Уилсон

«Я выбрал Тайриза [Мартина], потому что в какой-то момент важно подобрать именно ту пятёрку, которая даст нужный импульс команде. Здесь дело не только в одном игроке. Речь идёт о том, чтобы найти сочетание, которое работает. Егор сегодня выходил против очень физической команды — эти минуты для него невероятно ценные. Но, повторюсь, вопрос не только в новичках.

Вы всё время спрашиваете меня про новичков, но это касается всех. Мы как команда сегодня стали хотя бы на один процент лучше, и это главное», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.

