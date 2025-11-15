Тренер «Бруклина» объяснил, почему выбрал не Егора Дёмина в концовке матча с «Орландо»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Орландо Мэджик» прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина.

«Я выбрал Тайриза [Мартина], потому что в какой-то момент важно подобрать именно ту пятёрку, которая даст нужный импульс команде. Здесь дело не только в одном игроке. Речь идёт о том, чтобы найти сочетание, которое работает. Егор сегодня выходил против очень физической команды — эти минуты для него невероятно ценные. Но, повторюсь, вопрос не только в новичках.

Вы всё время спрашиваете меня про новичков, но это касается всех. Мы как команда сегодня стали хотя бы на один процент лучше, и это главное», — приводит слова Фернандеса североамериканский журналист Эрик Слэйтер в своей социальной сети X.