49 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио», у Вембаньямы дабл-дабл

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 109:108.

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 49 очков, четыре подбора и два ассиста. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в своей команде — 26 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи.

«Спёрс» терпят второе домашнее поражение кряду от «Уорриорз».