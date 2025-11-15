Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Сан-Антонио Спёрс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 15 ноября 2025, счет 108:109, регулярный чемпионат НБА 2025-2026

49 очков Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Сан-Антонио», у Вембаньямы дабл-дабл
Комментарии

В ночь с 12 на 13 ноября мск на паркете арены «Эй-Ти-энд-Ти-центр» в Сан-Антонио (США, штат Техас) завершился матч Кубка НБА сезона-2025/2026 между «Сан-Антонио Спёрс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Гости выиграли встречу со счётом 109:108.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Фокс - 24, Шампани - 14, Касл - 13, Васселл - 11, Барнс - 7, Сохан - 5, Джонсон - 4, Корнет - 4, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III, Ингрэм
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 49, Батлер - 21, Подзиемски - 10, Ричард - 10, Пэйтон II - 6, Грин - 6, Муди - 4, Пост - 3, Хилд, Сантос, Хорфорд, Джексон-Дэвис, Спенсер

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Голден Стэйт» Стефен Карри, на счету которого 49 очков, четыре подбора и два ассиста. В составе «Сан-Антонио» дабл-даблом отметился французский центровой Виктор Вембаньяма, который стал лучшим в своей команде — 26 очков, 12 подборов и четыре результативные передачи.

«Спёрс» терпят второе домашнее поражение кряду от «Уорриорз».

Календарь НБА
Турнирная таблица НБА
