Карри повторил рекорд результативности Джордана для игроков старше 30 лет

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло 104:103 в пользу домашней команды.

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри по ходу матча набрал 40 очков, благодаря чему сравнялся с легендарным баскетболистом и шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом по числу игр с 40 или более очками после 30 лет — теперь в их активе по 44 такие встречи в истории лиги.

Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой: