Карри повторил рекорд результативности Джордана для игроков старше 30 лет
Поделиться
В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло 104:103 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Фокс - 24, Шампани - 14, Касл - 13, Васселл - 11, Барнс - 7, Сохан - 5, Джонсон - 4, Корнет - 4, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III, Ингрэм
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 49, Батлер - 21, Подзиемски - 10, Ричард - 10, Пэйтон II - 6, Грин - 6, Муди - 4, Пост - 3, Хилд, Сантос, Хорфорд, Джексон-Дэвис, Спенсер
Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри по ходу матча набрал 40 очков, благодаря чему сравнялся с легендарным баскетболистом и шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом по числу игр с 40 или более очками после 30 лет — теперь в их активе по 44 такие встречи в истории лиги.
Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой:
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
08:12
-
08:06
-
07:35
-
06:31
-
05:40
-
05:36
-
05:29
-
03:14
-
00:52
-
00:39
-
00:31
-
00:16
- 14 ноября 2025
-
23:50
-
22:35
-
21:58
-
21:13
-
21:11
-
19:34
-
18:59
-
18:45
-
18:19
-
17:51
-
16:57
-
16:36
-
16:06
-
15:36
-
15:30
-
15:21
-
14:35
-
14:24
-
14:06
-
13:09
-
12:34
-
12:14
-
11:47