Карри повторил рекорд результативности Джордана для игроков старше 30 лет

В данный момент проходит матч в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в котором «Сан-Антонио Спёрс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло 104:103 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Фокс - 24, Шампани - 14, Касл - 13, Васселл - 11, Барнс - 7, Сохан - 5, Джонсон - 4, Корнет - 4, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III, Ингрэм
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 49, Батлер - 21, Подзиемски - 10, Ричард - 10, Пэйтон II - 6, Грин - 6, Муди - 4, Пост - 3, Хилд, Сантос, Хорфорд, Джексон-Дэвис, Спенсер

Звёздный разыгрывающий и лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри по ходу матча набрал 40 очков, благодаря чему сравнялся с легендарным баскетболистом и шестикратным чемпионом НБА Майклом Джорданом по числу игр с 40 или более очками после 30 лет — теперь в их активе по 44 такие встречи в истории лиги.

Стефен Карри вызвал восторг китайцев после данка левой рукой:

