НБА: результаты игр 15 ноября

В ночь на 15 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 15 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 105:98;

«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 140:132;

«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:105;

«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 124:110;

«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 140:116;

«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:118;

«Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» — 147:134 (ОТ);

«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:133 (ОТ);

«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:109.