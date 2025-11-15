Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 15 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 15 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 15 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканского баскетбола смогли увидеть девять матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 15 ноября:

«Орландо Мэджик» — «Бруклин Нетс» — 105:98;
«Нью-Йорк Никс» — «Майами Хит» — 140:132;
«Детройт Пистонс» — «Филадельфия Сиксерс» — 114:105;
«Миннесота Тимбервулвз» — «Сакраменто Кингз» — 124:110;
«Хьюстон Рокетс» — «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 140:116;
«Нью-Орлеан Пеликанс» — «Лос-Анджелес Лейкерс» — 104:118;
«Милуоки Бакс» — «Шарлотт Хорнетс» — 147:134 (ОТ);
«Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 127:133 (ОТ);
«Сан-Антонио Спёрс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 108:109.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android