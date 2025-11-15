Единая лига: расписание матчей 15 ноября

В субботу, 15 ноября, в Единой лиге ВТБ состоится очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут увидеть четыре встречи, в том числе и матч тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 15 ноября:

14:00 мск — «Енисей» — «Уралмаш»;

14:30 мск — УНИКС — ЦСКА;

15:00 мск — «Автодор» — «Бетсити Парма»;

16:30 мск — «Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ.

Армейцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, возглавляют таблицу, одержав девять побед при одном поражении в 10 матчах. Казанский УНИКС идёт на втором месте — восемь побед и одно поражение.