Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

УНИКС — ЦСКА; Единая лига 2025/2026, где смотреть, прямая трансляция

УНИКС — ЦСКА: где смотреть трансляцию, во сколько начало
Комментарии

В субботу, 15 ноября, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 14:30 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя лидерами — УНИКСом и ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Армейцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, возглавляют таблицу, одержав девять побед при одном поражении в 10 матчах. Казанский УНИКС идёт на втором месте — восемь побед и одно поражение.

Казаны начали этот сезон с шести побед подряд, а затем уступили армейцам. В последних двух матчах УНИКС одержал победу. ЦСКА же во втором матче сезона уступил «Бетсити Парме», а затем вышел на серию из восьми побед.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Швед поможет или ещё одна победа лидера Единой лиги? Главные интриги матча УНИКС — ЦСКА
Швед поможет или ещё одна победа лидера Единой лиги? Главные интриги матча УНИКС — ЦСКА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android