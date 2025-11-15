УНИКС — ЦСКА: где смотреть трансляцию, во сколько начало

В субботу, 15 ноября, в Единой лиге ВТБ сезона-2025/2026 в 14:30 по московскому времени начнётся центральный матч тура между двумя лидерами — УНИКСом и ЦСКА. «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию встречи.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК УНИКС Казань Не начался ЦСКА Москва

Видеотрансляция матча будет доступна на канале «Матч ТВ», а также на официальном сайте и группе «ВКонтакте» Единой лиги.

Армейцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, возглавляют таблицу, одержав девять побед при одном поражении в 10 матчах. Казанский УНИКС идёт на втором месте — восемь побед и одно поражение.

Казаны начали этот сезон с шести побед подряд, а затем уступили армейцам. В последних двух матчах УНИКС одержал победу. ЦСКА же во втором матче сезона уступил «Бетсити Парме», а затем вышел на серию из восьми побед.