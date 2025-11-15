Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Экс-игрок НБА Патрик Беверли был арестован за разбойное нападение — TMZ

37-летний американский разыгрывающий защитник Патрик Беверли, в последний раз выступавший за израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива, был арестован в ночь на 15 ноября за разбойное нападение, сообщили в издании TMZ.

«Согласно тюремным записям, обвинение против Беверли — это нападение на члена семьи/партнёра члена семьи с попыткой лишить пострадавшего доступа к кислороду или нарушить кровообращение. Это относится к преступлениям третьей степени. Он внёс залог в размере $ 40 тыс. и, как ожидается, будет освобождён позже сегодня», — говорится в статье издания.

В НБА последним клубом американца был коллектив «Милуоки Бакс».

