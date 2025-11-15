«Так бы поступил любой брат». Адвокат Беверли опубликовал письмо из-за задержания игрока

Адвокат 37-летнего американского разыгрывающего защитника Патрика Беверли, в последний раз выступавшего за израильский клуб «Хапоэль» из Тель-Авива, опубликовал заявление в связи с задержанием своего подопечного.

«Патрик Беверли не имеет судимости. Он очень заботится о своей младшей сестре, которая является несовершеннолетней. Поэтому, когда он неожиданно обнаружил её ночью дома наедине с 18-летним молодым человеком, его тревога была вполне естественна — так бы поступил любой брат. Тем не менее мы не согласны с тем, как были изложены последующие события, и рассчитываем предстать перед судом, чтобы разъяснить ситуацию», — приводит слова своего адвоката Беверли в социальной сети Х.