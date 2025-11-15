23 очка Фролова и два от Амосова помогли «Реалу» победить «Манресу» в испанской Liga U

В пятницу, 14 ноября, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся очередной игровой тур, в рамках которого на паркет вышли четверо россиян.

Представляющие мадридский «Реал» центровой Илья Фролов и лёгкий форвард Егор Амосов, являющиеся игроками стартовой пятёрки, помогли своей команде победить «Манресу» со счётом 88:83. Илья за 28 минут набрал 23 очка, сделал семь подборов, одну передачу, два перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+33». На счету Егора — два очка (1/9 с игры, 0/6 трёхочковых), шесть подборов, две передачи и три потери при коэффициенте эффективности «-3».

20-летний форвард Александр Савков, выступающий за «Сарагосу», после своего дебюта за основную команду набрал 12 очков, сделал шесть подборов, одну передачу и три потери при коэффициенте эффективности «+8» в проигранном матче с «Барселоной» — 75:89.

Лидирующая в группе В «Гран Канария» проиграла «Мурсии» — 60:63, а форвард Александр Панасюк за 29 минут набрал семь очков, сделал три подбора, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «-4».