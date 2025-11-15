Игроки «Олимпиакоса» вышли в специальных футболках в поддержку порвавшего ахилл Эванса
Баскетболисты «Олимпиакоса» во время матча Евролиги сезона-2025/2026 с «Олимпией», который завершился поражением греков со счётом 87:88, вышли на паркет в футболках, на которых была расположена надпись в поддержку их игрока Кинана Эванса.
Евролига . Регулярный чемпионат. 11-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:30 МСК
Олимпия
Милан, Италия
Окончен
88 : 87
Олимпиакос
Пирей, Греция
Олимпия: Манньон, Эллис, Букер, Тонут, Больмаро, Брукс, Риччи, Флаккадори, Гудурич, Диоп, Tote, Данстон
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Маккиссик, Фурнье
Эванс вернулся на паркет спустя 533 дня в прошлые выходные, восстановившись после тяжёлой операции на колене. Во втором матче за клуб он появился на площадке в Евролиге в матче с «Жальгирисом» и спустя две минуты порвал ахиллово сухожилие.
Кинан не был задрафтован в НБА в 2018-м, а с 2019-го уехал играть в Европу. Его первым клубом стала «Игокеа», затем он выступал за «Хапоэль» из Хайфы, «Маккаби» из Тель-Авива, «Жальгирис», а с 2024-го стал частью «Олимпиакоса».
Комментарии
