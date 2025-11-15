Стефен Карри присоединился к Майклу Джордану и Леброну Джеймсу после редкого достижения

37-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, стал третьим игроком в истории лиги, который смог набрать в двух матчах подряд 40+ очков.

В матче с «Сан-Антонио Спёрс», который прошёл в ночь на 13 ноября, где «воины» выиграли со счётом 125:120, на счету Стефена 46 очков, а в ночь на 15 ноября Карри помог обыграть «Спёрс» со счётом 109:108 своими 49 очками.

Таким образом, Карри присоединился к легендарному шестикратному чемпиону Майклу Джордану и Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс»), став третьим игроком в возрасте 37 лет и старше, кому покорилось это достижение.