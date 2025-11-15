Стефен Карри присоединился к Майклу Джордану и Леброну Джеймсу после редкого достижения
Поделиться
37-летний американский баскетболист Стефен Карри, с 2009 года выступающий за команду НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции разыгрывающего защитника, стал третьим игроком в истории лиги, который смог набрать в двух матчах подряд 40+ очков.
НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 05:30 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
108 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 26, Фокс - 24, Шампани - 14, Касл - 13, Васселл - 11, Барнс - 7, Сохан - 5, Джонсон - 4, Корнет - 4, Маклафлин, Олиник, Брайант, Бийомбо, Уотерс III, Ингрэм
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 49, Батлер - 21, Подзиемски - 10, Ричард - 10, Пэйтон II - 6, Грин - 6, Муди - 4, Пост - 3, Куминга, Хилд, Сантос, Хорфорд, Джексон-Дэвис, Спенсер
В матче с «Сан-Антонио Спёрс», который прошёл в ночь на 13 ноября, где «воины» выиграли со счётом 125:120, на счету Стефена 46 очков, а в ночь на 15 ноября Карри помог обыграть «Спёрс» со счётом 109:108 своими 49 очками.
НБА — регулярный чемпионат
13 ноября 2025, четверг. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
120 : 125
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Касл - 23, Васселл - 15, Фокс - 13, Корнет - 12, Барнс - 11, Джонсон - 6, Шампани - 6, Сохан - 3, Маклафлин, Брайант, Олиник, Бийомбо, Миникс, Уотерс III
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 46, Батлер - 28, Муди - 19, Хорфорд - 9, Подзиемски - 6, Грин - 6, Пэйтон II - 4, Хилд - 4, Ричард - 3, Куминга, Сантос, Пост, Джексон-Дэвис, Спенсер
Таким образом, Карри присоединился к легендарному шестикратному чемпиону Майклу Джордану и Леброну Джеймсу («Лос-Анджелес Лейкерс»), став третьим игроком в возрасте 37 лет и старше, кому покорилось это достижение.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 ноября 2025
-
13:53
-
13:17
-
12:20
-
11:10
-
11:05
-
10:55
-
10:15
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
09:23
-
09:20
-
09:05
-
09:00
-
08:50
-
08:12
-
08:06
-
07:35
-
06:31
-
05:40
-
05:36
-
05:29
-
03:14
-
00:52
-
00:39
-
00:31
-
00:16
- 14 ноября 2025
-
23:50
-
22:35
-
21:58
-
21:13
-
21:11
-
19:34
-
18:59