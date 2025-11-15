Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Баскетбол

В «Зените» ответили, какой видят организацию через пять лет

Комментарии

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный высказался о философии клуба.

— Есть ли у «Зенита» своя баскетбольная философия? Как вы её формулируете?
— На самом деле вопрос серьёзный, я думаю, что в двух словах сказать сложно, но если говорить просто, то, наверное, философия очень простая. «Зенит» — большой клуб, и мы должны быть лучше, лучше во всём. В нашей клубной работе, в том, как мы играем на площадке, в наших болельщиках, в нашей раздевалке, в нашем офисе, во всём. «Зенит» — только вперёд.

— Каким вы видите клуб через пять лет в плане структуры, болельщиков, академии?
— Через пять лет? Ну я думаю, что аншлаги на каждом матче, очереди отчаянные за билетами. Абонементы сезонные, которые уже начинают переходить из поколения в поколение, от отца к сыну, кругом говорят про баскетбол, потом уже про футбол и про хоккей. Ну и хотелось бы, чтобы к тому времени у нас была хотя бы одна звёздочка, — сказал Церковный в видео СБГ Daily.

Комментарии
