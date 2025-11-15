Видео: Маркус Бингэм получил награду MVP октября из рук президента Единой лиги Кущенко

25-летний американский профессиональный баскетболист Маркус Бингэм, выступающий на позиции центрового за казанский УНИКС, перед началом матча центрального тура сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с ЦСКА получил награду как самый ценный игрок (MVP) октября.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть материал можно в группе «ВКонтакте» турнира.

Маркус присоединился к составу казанского клуба перед началом нынешнего сезона. Предыдущими клубами американца были израильские коллективы — «Хапоэль» из Хайфы, «Хапоэль» из Холона и «Хапоэль» из Тель-Авива.

На момент публикации новости УНИКС проигрывает армейцам со счётом 21:23.