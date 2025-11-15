Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол

Видео: Маркус Бингэм получил награду MVP октября из рук президента Единой лиги Кущенко
25-летний американский профессиональный баскетболист Маркус Бингэм, выступающий на позиции центрового за казанский УНИКС, перед началом матча центрального тура сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ с ЦСКА получил награду как самый ценный игрок (MVP) октября.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
4-я четверть
72 : 71
ЦСКА
Москва
УНИКС: Беленицкий, Рейнольдс, Бингэм, Д. Кулагин, Брайс, Захаров, Абдулбасиров, Илюк, Белоусов, Стуленков, Лопатин, Швед
ЦСКА: Кливленд, Уэйр, Джекири, Руженцев, Тримбл, Ухов, Астапкович, Карпенко, Чадов, Антонов, Жан-Шарль, Курбанов

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть материал можно в группе «ВКонтакте» турнира.

Маркус присоединился к составу казанского клуба перед началом нынешнего сезона. Предыдущими клубами американца были израильские коллективы — «Хапоэль» из Хайфы, «Хапоэль» из Холона и «Хапоэль» из Тель-Авива.

На момент публикации новости УНИКС проигрывает армейцам со счётом 21:23.

