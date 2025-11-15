Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол Новости

Енисей — Уралмаш, результат матча 15 ноября 2025, счет 88:86, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Енисей» одержал четвёртую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Уралмаш»
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 15 ноября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 88:86 (15:18; 31:30; 23:19; 19:19) обыграли екатеринбуржцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
88 : 86
Уралмаш
Екатеринбург
Енисей: Артис - 21, Тасич - 20, Рыжов - 16, Коулмэн - 10, Сонько - 9, Ведищев - 7, Шлегель - 4, Антипов - 1, Скуратов, Середа, Ванин, Долинин
Уралмаш: Нэвелс - 27, Эллис - 19, Новиков - 14, Далтон - 14, Даглас - 7, Петенев - 2, Нэльсон - 2, Пынько - 1, Ивлев, Писклов, Белянков, Карданахишвили

«Енисей» допустил потерю за несколько секунд до конца при -2, а Гаррет Нэвелс из «Уралмаша» попытался принести своей команде победу, но не добросил до кольца. А Иван Пынько, выигравший таким образом подбор, в прыжке не смог переправить мяч в кольцо и сравнять счёт. Для красноярцев эта победа стала четвёртой кряду.

Лучшим игроком матча стал американский защитник «Енисея» Доминик Артис — 21 очко, три подбора, четыре передачи, пять перехватов при коэффициенте эффективности «+32».

У «Уралмаша» отличился американский центровой Октавиус Эллис — 19 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+26».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Комментарии
