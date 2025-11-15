«Енисей» одержал четвёртую победу подряд в Единой лиге, обыграв «Уралмаш»

В субботу, 15 ноября, на стадионе «Арена-Север» в Красноярске состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Енисей» принимал «Уралмаш». Хозяева площадки со счётом 88:86 (15:18; 31:30; 23:19; 19:19) обыграли екатеринбуржцев.

«Енисей» допустил потерю за несколько секунд до конца при -2, а Гаррет Нэвелс из «Уралмаша» попытался принести своей команде победу, но не добросил до кольца. А Иван Пынько, выигравший таким образом подбор, в прыжке не смог переправить мяч в кольцо и сравнять счёт. Для красноярцев эта победа стала четвёртой кряду.

Лучшим игроком матча стал американский защитник «Енисея» Доминик Артис — 21 очко, три подбора, четыре передачи, пять перехватов при коэффициенте эффективности «+32».

У «Уралмаша» отличился американский центровой Октавиус Эллис — 19 очков, четыре подбора, три передачи и один перехват при коэффициенте эффективности «+26».