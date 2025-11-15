Жорди Фернандес высказался об очередном поражении «Бруклина» в НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Орландо Мэджик» оценил выступление своей команды.

«С самого начала второй половины игра стала заметно жёстче, но, на мой взгляд, наша команда хорошо справилась с этим вызовом — мы ответили сопернику и не уступили в борьбе. Это самое главное. Ключевым моментом стали, конечно же, подборы на своём щите, и в этом компоненте у нас сейчас есть определённые трудности, которые нам нужно преодолевать всей командой, а не только кому-то одному.

Если посмотреть на статистику, то разница во вторых шансах — 5 против 25 — при разнице в счёте всего в семь очков сыграла важную роль. Даже когда мы вели в четыре очка, после ошибки на подборе после штрафного мы позволили сопернику завладеть мячом, и после этого они забили несколько сложных трёхочковых. Иногда мяч просто не идёт, но мы должны концентрироваться на том, что в наших силах, а прежде всего — на оборонительных подборах. Безусловно, нам нужно работать над этим компонентом.

В остальном команда продемонстрировала хороший, конкурентоспособный, самоотверженный и слаженный баскетбол на протяжении всех 48 минут. Если мы и дальше будем показывать такую игру, нас обязательно ждут положительные результаты, мы будем прогрессировать и обязательно добьёмся побед, которые придают дополнительную энергию и уверенность», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.