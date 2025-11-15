Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Жорди Фернандес высказался об очередном поражении «Бруклина» в НБА

Жорди Фернандес высказался об очередном поражении «Бруклина» в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Орландо Мэджик» оценил выступление своей команды.

НБА — регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 03:00 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
105 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Орландо Мэджик: Вагнер - 25, Да Силва - 22, Бейн - 19, Саггс - 14, Картер - 7, Ховард - 6, Битадзе - 6, Айзек - 4, Блэк - 2, Джонс, Кэйн, Ричардсон, Пенда
Бруклин Нетс: Портер - 24, Уильямс - 15, Клэкстон - 13, Мэнн - 12, Клауни - 12, Дёмин - 8, Пауэлл - 6, Мартин - 4, Шарп - 4, Лидделл, Этьенн, Уилсон

«С самого начала второй половины игра стала заметно жёстче, но, на мой взгляд, наша команда хорошо справилась с этим вызовом — мы ответили сопернику и не уступили в борьбе. Это самое главное. Ключевым моментом стали, конечно же, подборы на своём щите, и в этом компоненте у нас сейчас есть определённые трудности, которые нам нужно преодолевать всей командой, а не только кому-то одному.

Если посмотреть на статистику, то разница во вторых шансах — 5 против 25 — при разнице в счёте всего в семь очков сыграла важную роль. Даже когда мы вели в четыре очка, после ошибки на подборе после штрафного мы позволили сопернику завладеть мячом, и после этого они забили несколько сложных трёхочковых. Иногда мяч просто не идёт, но мы должны концентрироваться на том, что в наших силах, а прежде всего — на оборонительных подборах. Безусловно, нам нужно работать над этим компонентом.

В остальном команда продемонстрировала хороший, конкурентоспособный, самоотверженный и слаженный баскетбол на протяжении всех 48 минут. Если мы и дальше будем показывать такую игру, нас обязательно ждут положительные результаты, мы будем прогрессировать и обязательно добьёмся побед, которые придают дополнительную энергию и уверенность», — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

Сейчас читают:
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android