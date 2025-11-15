Штрафные Алексея Шведа принесли победу УНИКСу в матче с ЦСКА в Единой лиге

В субботу, 15 ноября, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся центральный матч тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал московский ЦСКА. Казанцы со счётом 76:75 (18:21; 23:18; 19:22; 16:14) прервали серию из восьми побед действующего чемпиона лиги.

Самым ценным игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Маркус Бингэм — 23 очка, девять подборов, одна передача, один перехват, один блок-шот и пять потерь при коэффициенте эффективности «+26». Алексей Швед провёл на площадке чуть больше 23 минут и своими штрафными в концовке принёс победу казанцам. На его счету семь очков, один подбор, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+9».

У армейцев лучшим стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 33 очка, четыре подбора, две передачи, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+39».