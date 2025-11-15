Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол

УНИКС — ЦСКА, результат матча 15 ноября 2025, счет 76:75, Единая лига ВТБ — 2025/2026

Штрафные Алексея Шведа принесли победу УНИКСу в матче с ЦСКА в Единой лиге
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 15 ноября, на стадионе «Баскет-холл» в Казани состоялся центральный матч тура Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный УНИКС принимал московский ЦСКА. Казанцы со счётом 76:75 (18:21; 23:18; 19:22; 16:14) прервали серию из восьми побед действующего чемпиона лиги.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 75
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 23, Бингэм - 23, Беленицкий - 7, Швед - 7, Брайс - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Илюк, Белоусов, Стуленков
ЦСКА: Тримбл - 33, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, Руженцев - 7, Уэйр - 4, Джекири - 4, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Ухов - 2, Чадов - 2, Карпенко, Антонов

Самым ценным игроком в составе УНИКСа стал американский центровой Маркус Бингэм — 23 очка, девять подборов, одна передача, один перехват, один блок-шот и пять потерь при коэффициенте эффективности «+26». Алексей Швед провёл на площадке чуть больше 23 минут и своими штрафными в концовке принёс победу казанцам. На его счету семь очков, один подбор, пять передач и одна потеря при коэффициенте эффективности «+9».

У армейцев лучшим стал американский разыгрывающий Мело Тримбл — 33 очка, четыре подбора, две передачи, два перехвата и одна потеря при коэффициенте эффективности «+39».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
