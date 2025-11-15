«Автодор» в восьмой раз подряд проиграл в Единой лиге, уступив «Бетсити Парме»

В субботу, 15 ноября, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки уступили гостям из Перми со счётом 67:75 (18:23; 14:23; 15:17; 20:12).

Для «Автодора» это поражение стало восьмым кряду. «Парма», в свою очередь, прервала серию из трёх поражений.

В составе хозяев отличился российский центровой Артём Клименко — 10 очков, шесть подборов, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+17».

У пермяков лучшим стал российский центровой Глеб Фирсов — 13 очков, пять подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+22».