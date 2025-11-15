Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Автодор» — «Бетсити Парма», результат матча 15 ноября 2025, счет 67:75, Единая лига ВТБ 2025-2026

«Автодор» в восьмой раз подряд проиграл в Единой лиге, уступив «Бетсити Парме»
Комментарии

В субботу, 15 ноября, на стадионе «Кристалл» в Саратове состоялся очередной матч Единой лиги ВТБ в сезоне-2025/2026, в котором местный «Автодор» принимал «Бетсити Парму». Хозяева площадки уступили гостям из Перми со счётом 67:75 (18:23; 14:23; 15:17; 20:12).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 15:00 МСК
Автодор
Саратов
Окончен
67 : 75
Бетсити Парма
Пермский край
Автодор: Ньюмэн - 13, Эдвардс - 10, Клименко - 10, Хаджибегович - 9, Хэмилтон - 9, Мотовилов - 8, Пранаускис - 5, Евсеев - 3, Сущик, Никулин, Фёдоров, Яковлев
Бетсити Парма: Свинин - 18, Адамс - 15, Фирсов - 13, Картер - 9, Сандерс - 7, Ильницкий - 6, Егоров - 3, Хопкинс - 2, Шашков - 2, Якушин, Захаров

Для «Автодора» это поражение стало восьмым кряду. «Парма», в свою очередь, прервала серию из трёх поражений.

В составе хозяев отличился российский центровой Артём Клименко — 10 очков, шесть подборов, две передачи и две потери при коэффициенте эффективности «+17».

У пермяков лучшим стал российский центровой Глеб Фирсов — 13 очков, пять подборов, одна передача, два перехвата и один блок-шот при коэффициенте эффективности «+22».

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Сейчас читают:
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android