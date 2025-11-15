Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Стараемся вернуться к своей игре». Тони Джекири — о поражении от УНИКСа

«Стараемся вернуться к своей игре». Тони Джекири — о поражении от УНИКСа
Аудио-версия:
Комментарии

Нигерийский центровой ЦСКА Тони Джекири прокомментировал поражение в центральном матче тура Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 от УНИКСа (75:76).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 75
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 23, Бингэм - 23, Беленицкий - 7, Швед - 7, Брайс - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Илюк, Белоусов, Стуленков
ЦСКА: Тримбл - 33, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, Руженцев - 7, Уэйр - 4, Джекири - 4, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Ухов - 2, Чадов - 2, Карпенко, Антонов

«Хочу отдать должное сопернику. УНИКС от начала и до конца встречи показывал хороший баскетбол, они боролись и заслуженно победили. Мы стараемся вернуться к своей игре, к тому, как мы играли раньше.

У УНИКСа хорошие игроки, и они показали одну из лучших своих игр, но мы сфокусированы прежде всего на своей игре. УНИКС усердно и упорно действовал, но вопрос, какой баскетбол мы показываем. Мы не справились, позволяли им много атаковать — вопросы к нам.

Тренер в концовке нарисовал хорошую комбинацию, всё сводилось к тому, попадём мы или нет. Мы не попали, но не нужно было в принципе до этого доводить», — передаёт слова Джекири корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сейчас читают:
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android