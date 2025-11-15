«Стараемся вернуться к своей игре». Тони Джекири — о поражении от УНИКСа

Нигерийский центровой ЦСКА Тони Джекири прокомментировал поражение в центральном матче тура Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 от УНИКСа (75:76).

«Хочу отдать должное сопернику. УНИКС от начала и до конца встречи показывал хороший баскетбол, они боролись и заслуженно победили. Мы стараемся вернуться к своей игре, к тому, как мы играли раньше.

У УНИКСа хорошие игроки, и они показали одну из лучших своих игр, но мы сфокусированы прежде всего на своей игре. УНИКС усердно и упорно действовал, но вопрос, какой баскетбол мы показываем. Мы не справились, позволяли им много атаковать — вопросы к нам.

Тренер в концовке нарисовал хорошую комбинацию, всё сводилось к тому, попадём мы или нет. Мы не попали, но не нужно было в принципе до этого доводить», — передаёт слова Джекири корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.