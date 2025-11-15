Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это был не баскетбол ЦСКА». Пистиолис — о поражении армейцев в матче с УНИКСом

«Это был не баскетбол ЦСКА». Пистиолис — о поражении армейцев в матче с УНИКСом
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче с УНИКСом, который состоялся сегодня и завершился со счётом 76:65 в пользу казанского клуба.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 75
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 23, Бингэм - 23, Беленицкий - 7, Швед - 7, Брайс - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Илюк, Белоусов, Стуленков
ЦСКА: Тримбл - 33, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, Руженцев - 7, Уэйр - 4, Джекири - 4, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Ухов - 2, Чадов - 2, Карпенко, Антонов

«В концовке мы совершили ошибки, по ходу матча совершали их не так много, но они были сделаны в решающий момент, что сказалось на результате. Хотелось, чтобы все наши игроки были больше вовлечены, сегодня мы совершили больше потерь, нежели отдали результативных передач.

Конечно, мы не довольны тем, что проиграли, но уступили сильной команде, у них дома. В сравнении с матчем в Москве, у Казани был другой состав, тренеры нашли решения. В Москве мы переиграли УНИКС по всем показателям, про этот матч я не могу так сказать.

Нужно сделать правильные выводы, провести работу над ошибками. Впереди долгий сезон, нам предстоит много матчей с УНИКСом. Это был не тот баскетбол, который мы ждём. Не баскетбол ЦСКА, жду от всех большего вовлечения в игру.

С матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге я бы не сравнивал, тогда мы попали последним броском, сегодня нет. Это баскетбольная жизнь, она такова. Главное — сделать правильные выводы», — передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сейчас читают:
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android