«Это был не баскетбол ЦСКА». Пистиолис — о поражении армейцев в матче с УНИКСом

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче с УНИКСом, который состоялся сегодня и завершился со счётом 76:65 в пользу казанского клуба.

«В концовке мы совершили ошибки, по ходу матча совершали их не так много, но они были сделаны в решающий момент, что сказалось на результате. Хотелось, чтобы все наши игроки были больше вовлечены, сегодня мы совершили больше потерь, нежели отдали результативных передач.

Конечно, мы не довольны тем, что проиграли, но уступили сильной команде, у них дома. В сравнении с матчем в Москве, у Казани был другой состав, тренеры нашли решения. В Москве мы переиграли УНИКС по всем показателям, про этот матч я не могу так сказать.

Нужно сделать правильные выводы, провести работу над ошибками. Впереди долгий сезон, нам предстоит много матчей с УНИКСом. Это был не тот баскетбол, который мы ждём. Не баскетбол ЦСКА, жду от всех большего вовлечения в игру.

С матчем против «Зенита» в Санкт-Петербурге я бы не сравнивал, тогда мы попали последним броском, сегодня нет. Это баскетбольная жизнь, она такова. Главное — сделать правильные выводы», — передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.