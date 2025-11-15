Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Баскетбол

Швед прокомментировал победу УНИКСа в матче с ЦСКА

Комментарии

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (76:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 75
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 23, Бингэм - 23, Беленицкий - 7, Швед - 7, Брайс - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Илюк, Белоусов, Стуленков
ЦСКА: Тримбл - 33, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, Руженцев - 7, Уэйр - 4, Джекири - 4, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Ухов - 2, Чадов - 2, Карпенко, Антонов

«Мы сыграли отлично, слушали, что говорит тренер. Не всегда у нас это получалось, но мы играли хорошо и в нападении, и в защите. Конечно, мы можем лучше, у нас были ненужные потери. Пока друг к другу привыкаем, от игры к игре будем действовать лучше.

Я много сыграл важных моментов за свою карьеру, буду действовать так, как скажет тренер. В концовке прочувствовал момент, пошёл в проход и забил. Возможность была — я её использовал», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
