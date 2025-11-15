Швед прокомментировал победу УНИКСа в матче с ЦСКА

Разыгрывающий казанского УНИКСа Алексей Швед прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (76:75).

«Мы сыграли отлично, слушали, что говорит тренер. Не всегда у нас это получалось, но мы играли хорошо и в нападении, и в защите. Конечно, мы можем лучше, у нас были ненужные потери. Пока друг к другу привыкаем, от игры к игре будем действовать лучше.

Я много сыграл важных моментов за свою карьеру, буду действовать так, как скажет тренер. В концовке прочувствовал момент, пошёл в проход и забил. Возможность была — я её использовал», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.