Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Тренер ЦСКА Пистиолис ответил на вопрос о специальной тактике против Алексея Шведа

Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис ответил, готовил ли тренерский штаб армейцев специальную тактику против 36-летнего новичка УНИКСа Алексея Шведа перед матчем, который состоялся сегодня, 15 ноября, и завершился со счётом 76:75 в пользу казанского коллектива.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 75
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 23, Бингэм - 23, Беленицкий - 7, Швед - 7, Брайс - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Илюк, Белоусов, Стуленков
ЦСКА: Тримбл - 33, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, Руженцев - 7, Уэйр - 4, Джекири - 4, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Ухов - 2, Чадов - 2, Карпенко, Антонов

«Мы много играли с Алексеем Шведом и против него. Мы знаем УНИКС, готовились к игре так, как были должны. Журналисты всегда хотят, чтобы называли имена, но мы не сумели остановить УНИКС именно как команду. Мы не готовимся к одному игроку, а к команде, но мы не удивлены лидерам УНИКСа, их игре.

Совершили ошибки в защите, к тому же я не могу быть до конца довольным выполнением плана на игру. Некоторые моменты были в нашу пользу, мы хорошо начали первую четверть, ушли в лидерах на первый перерыв.

Но был плохой старт третьей четверти, если бы мы не отыгрались, то было бы ещё сложнее в финальной десятиминутке. Вышли с недостаточно правильным настроем», — передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

