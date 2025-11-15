Тренер ЦСКА Пистиолис ответил на вопрос о специальной тактике против Алексея Шведа

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис ответил, готовил ли тренерский штаб армейцев специальную тактику против 36-летнего новичка УНИКСа Алексея Шведа перед матчем, который состоялся сегодня, 15 ноября, и завершился со счётом 76:75 в пользу казанского коллектива.

«Мы много играли с Алексеем Шведом и против него. Мы знаем УНИКС, готовились к игре так, как были должны. Журналисты всегда хотят, чтобы называли имена, но мы не сумели остановить УНИКС именно как команду. Мы не готовимся к одному игроку, а к команде, но мы не удивлены лидерам УНИКСа, их игре.

Совершили ошибки в защите, к тому же я не могу быть до конца довольным выполнением плана на игру. Некоторые моменты были в нашу пользу, мы хорошо начали первую четверть, ушли в лидерах на первый перерыв.

Но был плохой старт третьей четверти, если бы мы не отыгрались, то было бы ещё сложнее в финальной десятиминутке. Вышли с недостаточно правильным настроем», — передаёт слова Пистиолиса корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.