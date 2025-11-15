Перасович: у УНИКСа трое травмированных американцев — будем думать о подписании легионеров

Главный тренер казанского УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал итоги матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (76:75).

«По причине травм у нас отсутствовали лидеры, у нас трое травмированных американцев. Будем думать о подписании новых легионеров, на полную мы рассчитывать на травмированных не можем, даже если просить их выйти на паркет.

ЦСКА часто переключался в защите, мы старались сдваиваться против их лидеров. Играем той командой, которая у нас есть. Швед отдал много передач, у Кулагина 11 передач. Командная игра позволяет видеть больше опций в атаке.

Конечно, сложно работать, когда в составе много травмированных. Надеюсь, что после перерыва все будут в строю, но пока на ближайшие две игры выходим теми, кто есть», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.