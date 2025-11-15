«Нью-Орлеан Пеликанс» уволил главного тренера

Руководство клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Орлеан Пеликанс» уволило главного тренера команды Уилли Грина. Об этом сообщает пресс-служба команды.

«Нью-Орлеан Пеликанс» располагается на 15-й строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе лишь две победы в 12 матчах регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации в нынешнем сезоне.

Грин работает в «Нью-Орлеан Пеликанс» с 2021 года, для него эта команда стала первым опытом работы главным тренером. Ранее он работал на позиции ассистента главного тренера в «Голден Стэйт Уорриорз» и «Финикс Санз». Вместе с «Уорриорз» он дважды становился чемпионом НБА.