36-летний Алексей Швед рассказал об адаптации в УНИКСе

Аудио-версия:
36-летний разыгрывающий защитник УНИКСа россиянин Алексей Швед рассказал, как проходит его адаптация в казанской команде.

«Всё должно быть хорошо — буду полностью готов через неделю. Мне нравятся партнёры по УНИКСУ — это сильные игроки, с ними легко играется. Мою роль в команде будет определять тренер, я стараюсь больше отдавать передач, нежели бросать, играть умно и слушать, что от меня требуется.

Нужно ещё потренироваться, всё-таки я давно не играл в баскетбол 5 на 5. Можно долго тренироваться, но это не заменит игру. Не помню даже, когда два раза подряд промахивался со штрафных, так что уверен, что будут игры сильно лучше этой. Был ещё момент, когда сыграл в защите не так, как должен был, мне тренер сказал об этом.

Нужно время на адаптацию, у меня большой опыт, и я знаю, как надо действовать», — передаёт слова Шведа корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

