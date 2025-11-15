«Просто чудо! Надо шампанское пить». Президент УНИКСа — о победе в матче с ЦСКА

Президент УНИКСа Евгений Богачёв хвалебно отозвался о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с московским клубом ЦСКА (76:75).

— Молодцы ребята! Просто чудо! У нас сегодня играли три иностранца, но третий (имеется в виду Си Джей Брайс. — Прим. «Чемпионата»), хромая, покинул площадку. Так что потом остались только Рейнольдс и Бингэм. Ну и Шведа я не зря в команду взял, в решающий момент берёт ответственность на себя. Эмоции? Прекрасные эмоции, весь зал гудит. Надо шампанское пить.

— Позволите и себе, и команде?

— А как же? Обязательно, — приводит слова Богачёва портал «Матч ТВ».