Баскетбол

«Просто чудо! Надо шампанское пить». Президент УНИКСа — о победе в матче с ЦСКА

«Просто чудо! Надо шампанское пить». Президент УНИКСа — о победе в матче с ЦСКА
Комментарии

Президент УНИКСа Евгений Богачёв хвалебно отозвался о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с московским клубом ЦСКА (76:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 75
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 23, Бингэм - 23, Беленицкий - 7, Швед - 7, Брайс - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Илюк, Белоусов, Стуленков
ЦСКА: Тримбл - 33, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, Руженцев - 7, Уэйр - 4, Джекири - 4, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Ухов - 2, Чадов - 2, Карпенко, Антонов

— Молодцы ребята! Просто чудо! У нас сегодня играли три иностранца, но третий (имеется в виду Си Джей Брайс. — Прим. «Чемпионата»), хромая, покинул площадку. Так что потом остались только Рейнольдс и Бингэм. Ну и Шведа я не зря в команду взял, в решающий момент берёт ответственность на себя. Эмоции? Прекрасные эмоции, весь зал гудит. Надо шампанское пить.

— Позволите и себе, и команде?
— А как же? Обязательно, — приводит слова Богачёва портал «Матч ТВ».

