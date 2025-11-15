Дабл-дабл Квитковских помог «Локомотиву-Кубань» обыграть МБА-МАИ в Единой лиге

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и московская МБА-МАИ. Встреча закончилась победой краснодарской команды со счётом 93:79.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Патрик Миллер, набравший 25 очков, совершивший четыре подбора и отдавший восемь результативных передач. Дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов оформил Антон Квитковских.

В составе московской команды 19 очков набрал Максим Личутин. 15 очков на счету Данила Певнева.

Краснодарская команда одержала третью победу в Единой лиге ВТБ подряд. МБА-МАИ потерпела третье поражение кряду.