Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ, результат матча 15 ноября 2025, счет 93:79, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Квитковских помог «Локомотиву-Кубань» обыграть МБА-МАИ в Единой лиге
Комментарии

В Краснодаре завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором встречались местный «Локомотив-Кубань» и московская МБА-МАИ. Встреча закончилась победой краснодарской команды со счётом 93:79.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 16:30 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
93 : 79
МБА-МАИ
Москва
Локомотив-Кубань: Коско, Миллер, Робертсон, Темиров, Рябков, Квитковских, Ищенко, Попов, Хантер, Коновалов, Самойленко
МБА-МАИ: Савков, Комолов, Барашков, Падиус, Трушкин, Воронов, Зубков, Балашов, Личутин, Платунов, Адайкин, Певнев

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Патрик Миллер, набравший 25 очков, совершивший четыре подбора и отдавший восемь результативных передач. Дабл-дабл из 18 очков и 11 подборов оформил Антон Квитковских.

В составе московской команды 19 очков набрал Максим Личутин. 15 очков на счету Данила Певнева.

Краснодарская команда одержала третью победу в Единой лиге ВТБ подряд. МБА-МАИ потерпела третье поражение кряду.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
