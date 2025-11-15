Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Баскетбол

Егор Дёмин раскрыл, как проходит его день в НБА перед матчами

Аудио-версия:
19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин рассказал, какого распорядка дня придерживается в дни матчей Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«В день игры у нас всегда плотное расписание. Утром у «Бруклина» тренировка, где мы в том числе разбираем соперника, смотрим их комбинации, прорабатываем наши защитные схемы. В такие дни я люблю приходить пораньше, немного побросать по кольцу, поработать отдельно.

Если матч домашний, то после командного обеда в зале у нас есть пару часов свободного времени, чтобы восстановиться и переключиться. Обычно я иду домой и пытаюсь немного отвлечься. Потом дневной сон — в среднем от 45 минут до 1 часа. Затем уже собираюсь и выезжаю на матч.

Разминка у нас начинается, как многим известно… хотя, на самом деле, наверное, это мало кому известно, поэтому отмечу отдельно. Мы выходим группами, за два с половиной часа до игры. Условно, если игра запланирована на 19:30, разминка начинается в 17:00.

Вначале идём в «качалку», затем с мячом на площадку, потом массажи, растяжка. Ещё есть немного времени поесть и настроиться на матч, после чего уже выходим на общекомандную разминку. Вот такая ежедневная рутина», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

