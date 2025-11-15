Перасович прокомментировал домашнюю победу УНИКСа над ЦСКА

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с московским клубом ЦСКА (76:75).

«Тяжёлая и трудная игра для нас, как и всегда против ЦСКА. Мы создавали преимущество, но соперник быстро возвращался, догонял. Нас подводила плохая реализация трёхочковых, с периметра мало забивали. Спасибо центровым. Проявили характер и смогли победить.

Мы совершили большое количество результативных передач, у нас было преимущество по подборам. Допустили меньше ошибок во второй половине, но наша главная проблема — плохой процент реализации трёхочковых», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.