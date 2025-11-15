Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович прокомментировал домашнюю победу УНИКСа над ЦСКА

Перасович прокомментировал домашнюю победу УНИКСа над ЦСКА
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался о победе своих подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги с московским клубом ЦСКА (76:75).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
15 ноября 2025, суббота. 14:30 МСК
УНИКС
Казань
Окончен
76 : 75
ЦСКА
Москва
УНИКС: Рейнольдс - 23, Бингэм - 23, Беленицкий - 7, Швед - 7, Брайс - 6, Лопатин - 5, Д. Кулагин - 3, Абдулбасиров - 2, Захаров, Илюк, Белоусов, Стуленков
ЦСКА: Тримбл - 33, Астапкович - 9, Жан-Шарль - 9, Руженцев - 7, Уэйр - 4, Джекири - 4, Курбанов - 3, Кливленд - 2, Ухов - 2, Чадов - 2, Карпенко, Антонов

«Тяжёлая и трудная игра для нас, как и всегда против ЦСКА. Мы создавали преимущество, но соперник быстро возвращался, догонял. Нас подводила плохая реализация трёхочковых, с периметра мало забивали. Спасибо центровым. Проявили характер и смогли победить.

Мы совершили большое количество результативных передач, у нас было преимущество по подборам. Допустили меньше ошибок во второй половине, но наша главная проблема — плохой процент реализации трёхочковых», — передаёт слова Перасовича корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Сейчас читают:
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
УНИКС с ЦСКА держали в напряжении до последних секунд! Швед решил исход матча
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android