«Глобально это ничего не поменяло». Дёмин рассказал о первой игре в старте НБА

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился деталями того, как впервые попал в стартовую пятёрку своей команды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Безусловно, навсегда запомню свою первую игру в старте. Узнал я о том, что начну матч с первых минут, весьма буднично. Жорди Фернандес подошёл на утренней тренировке и сказал, что Кэм Томас выбыл из-за травмы на несколько недель и я начну игру в старте.

Глобально это ничего не поменяло — и со скамейки, и в старте моя задача выходить полностью заряженным и стараться быть максимально эффективным и агрессивным. Конечно, в первом матче в стартовой пятёрке я пытался проявить себя ещё больше», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.