Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Глобально это ничего не поменяло». Дёмин рассказал о первой игре в старте НБА

«Глобально это ничего не поменяло». Дёмин рассказал о первой игре в старте НБА
Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился деталями того, как впервые попал в стартовую пятёрку своей команды в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Безусловно, навсегда запомню свою первую игру в старте. Узнал я о том, что начну матч с первых минут, весьма буднично. Жорди Фернандес подошёл на утренней тренировке и сказал, что Кэм Томас выбыл из-за травмы на несколько недель и я начну игру в старте.

Глобально это ничего не поменяло — и со скамейки, и в старте моя задача выходить полностью заряженным и стараться быть максимально эффективным и агрессивным. Конечно, в первом матче в стартовой пятёрке я пытался проявить себя ещё больше», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Сейчас читают:
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
Тренер «Бруклина» не доверил важные минуты Егору Дёмину. Что произошло?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android