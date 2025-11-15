«Это легендарное место». Егор Дёмин выделил арену НБА, поразившую его атмосферой

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал свою игру в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (98:134), состоявшемся на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

«Навсегда запомню свой первый приезд в «Мэдисон Сквер Гарден» на игру с «Никс». Конечно, я понимал, какое это легендарное место для американского спорта, но сейчас я не турист, а игрок «Бруклина». Старался думать больше об игре, настраивался.

На самом деле арена не такая уж большая, но за счёт очень активных болельщиков атмосфера на матче невероятная. Все сидят кучно, близко к паркету и, конечно, «Никс» помогает такая поддержка трибун. У них отличная фан-база», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.