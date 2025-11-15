Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
«Это легендарное место». Егор Дёмин выделил арену НБА, поразившую его атмосферой

Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин прокомментировал свою игру в матче Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс» (98:134), состоявшемся на знаменитой арене «Мэдисон Сквер Гарден».

НБА — регулярный чемпионат
10 ноября 2025, понедельник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
134 : 98
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Нью-Йорк Никс: Таунс - 28, Ануноби - 19, Брансон - 19, Бриджес - 16, Кларксон - 11, Харт - 11, Робинсон - 8, Шамет - 8, Ябуселе - 5, Диавара - 5, Дадье - 2, Хукпорти - 2, Макбрайд, Колек
Бруклин Нетс: Портер - 25, Пауэлл - 15, Уильямс - 13, Клэкстон - 12, Дёмин - 10, Шарп - 10, Мартин - 5, Лидделл - 4, Клауни - 4, Этьенн, Мэнн, Уилсон

«Навсегда запомню свой первый приезд в «Мэдисон Сквер Гарден» на игру с «Никс». Конечно, я понимал, какое это легендарное место для американского спорта, но сейчас я не турист, а игрок «Бруклина». Старался думать больше об игре, настраивался.

На самом деле арена не такая уж большая, но за счёт очень активных болельщиков атмосфера на матче невероятная. Все сидят кучно, близко к паркету и, конечно, «Никс» помогает такая поддержка трибун. У них отличная фан-база», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Как прошёл тот самый матч:
«Бруклин» с Егором Дёминым провёл один из худших матчей в 2025 году
Комментарии
