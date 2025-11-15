Скидки
Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

«Честно — немного нервничаю». Игрок НБА Егор Дёмин — о встрече с Овечкиным

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин заявил, что собирается посетить предстоящий матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится завтра, 16 ноября, в 3:00 мск. Баскетболист отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей семьёй пригласил его на игру.

НХЛ — регулярный чемпионат
16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Не начался
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
«Свободного времени сейчас совсем мало — тренировки, матчи, восстановление, сон и так по кругу… Кстати, меня в субботу пригласили на хоккейный матч — Саша Овечкин и его семья. Это большая честь. Честно — немного нервничаю перед встречей с Великим», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

