«Честно — немного нервничаю». Игрок НБА Егор Дёмин — о встрече с Овечкиным

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин заявил, что собирается посетить предстоящий матч в рамках регулярного сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» — «Нью-Джерси Дэвилз», который состоится завтра, 16 ноября, в 3:00 мск. Баскетболист отметил, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вместе со своей семьёй пригласил его на игру.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 16 ноября 2025, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

«Свободного времени сейчас совсем мало — тренировки, матчи, восстановление, сон и так по кругу… Кстати, меня в субботу пригласили на хоккейный матч — Саша Овечкин и его семья. Это большая честь. Честно — немного нервничаю перед встречей с Великим», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.