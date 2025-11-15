Егор Дёмин — о Вембаньяме: уникальный игрок, который уже изменил баскетбол

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своим мнением о звёздном центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. Напомним, Дёмин встречался с Вембаньямой на площадке во время своей третьей игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая прошла 26 октября 2025 года.

«Видел много вопросов про Вембаньяму. Тут, честно говоря, сложно подобрать слова. Сказать, что против него играть сложно — это ничего не сказать. Что-то на грани человеческих возможностей — пытаться остановить Вемби. Уникальный игрок, который уже изменил баскетбол», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.