Локомотив-Кубань — МБА-МАИ. Прямая трансляция
16:30 Мск
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин — о Вембаньяме: уникальный игрок, который уже изменил баскетбол

Комментарии

19-летний российский защитник «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился своим мнением о звёздном центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме. Напомним, Дёмин встречался с Вембаньямой на площадке во время своей третьей игры в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), которая прошла 26 октября 2025 года.

НБА — регулярный чемпионат
26 октября 2025, воскресенье. 21:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
118 : 107
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 31, Харпер - 20, Джонсон - 19, Васселл - 16, Касл - 13, Шампани - 13, Барнс - 4, Брайант - 2, Маклафлин, Бийомбо, Гарсия, Миникс, Ингрэм
Бруклин Нетс: Томас - 40, Портер - 16, Клэкстон - 10, Уилсон - 9, Мэнн - 7, Клауни - 7, Шарп - 6, Уильямс - 5, Мартин - 4, Дёмин - 3, Лидделл, Этьенн, Сараф, Траоре

«Видел много вопросов про Вембаньяму. Тут, честно говоря, сложно подобрать слова. Сказать, что против него играть сложно — это ничего не сказать. Что-то на грани человеческих возможностей — пытаться остановить Вемби. Уникальный игрок, который уже изменил баскетбол», — написал Дёмин в своём блоге на Sports.ru.

Дёмин против Вембаньямы — как это было:
Холодный душ для Дёмина. Вембаньяма и яркий новичок смяли «Бруклин» россиянина
