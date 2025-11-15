Результаты матчей Единой лиги 15 ноября

В субботу, 15 ноября, в Единой лиге ВТБ состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли увидеть четыре встречи, в том числе и матч тура. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 15 ноября:

«Енисей» — «Уралмаш» — 88:86;

УНИКС — ЦСКА — 76:75;

«Автодор» — «Бетсити Парма» — 67:75;

«Локомотив-Кубань» — МБА-МАИ — 93:79.

Казанский УНИКС возглавляет турнирную таблицу, одержав девять побед при одном поражении в 10 матчах. Армейцы, являющиеся действующими чемпионами турнира, идут на втором месте — девять побед и два поражения.